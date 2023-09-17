Їх засміяли за безглуздий переклад і постери.

На російських піратських сайтах з'явилися вкрадені серії популярного українського серіалу "Спіймати Кайдаша". На це звернув увагу актор Григорій Бакланов, який зіграв у серіалі Лавріна.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відфотошоплені постери, які росіяни розмістили на своїх сайтах. Бакланов зауважив, що вони взяли абсолютно інші фотографії і "приліпили" на них обличчя українських акторів.

Крім того, росіяни переклали серіал на російську мову. Більш того, в коментарях жителі країни-агресора скаржилися, що їм не вистачає діалогів російською мовою. Вони, ймовірно, забули, що це серіал українського виробництва.

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"Знали, що усські переозвучили Кайдашів і дивляться на піратських платформах?" - поцікавився Бакланов.

На даний інцидент відреагувала й інша актриса, яка знялася в серіалі "Спіймати Кайдаша", Антоніна Хижняк. Вона помітно розлютилася на росіян у себе в інста-сторіз.

Про що серіал "Спіймати Кайдаша"

"Спіймати Кайдаша" - український 12-серійний телесеріал 2020 року. За основу сюжету телесеріалу взята повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

Основні сюжетні лінії серіалу пов'язані з "вічною" проблемою протистояння двох поколінь однієї сім'ї: батьків і дітей. У сюжеті є різні драматичні конфронтації між усіма членами сім'ї; апогей конфлікту - 2014 рік, коли в родині виникають розбіжності по відношенню до Майдану. Один із синів Кайдашів - Лаврін, який у складні для України часи демонструє патріотичні погляди та долучається до боротьби за незалежність, йде добровольцем на війну захищати Україну проти російської агресії.

У той же час інший син - Карпо прийняв москвофільські позиції, став прихильником Росії, звинувачуючи "майданутих" в Революції гідності і в окупації Криму і Донбасу Росією. 12-а серія закінчується відкритим фіналом.

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