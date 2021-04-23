Це спільна робота співачки з румунським виконавцем та композитором Sickotoy.

Українська співачка MARUV презентувала кліп на пісню «Call 911».

Ролик опублікований на YouTube-каналі виконавиці.

Це її спільна робота з румунським виконавцем і композитором Sickotoy.

У кліпі можна побачити багато сцен сексуального характеру у темно-червоних тонах. Сама MARUV в ньому постає в образі фатальної спокусниці у відвертій білизні, шкіряному довгому плащі та строгих туфлях на шпильках.

Новий кліп MARUV: відео

Новий кліп MARUV: реакція мережі

Шанувальники вже встигли оцінити нову відеороботу співачки:

«Хто-небудь, зателефонуйте 911, тому що це дуже гаряче!», «Нарешті Марув стала сутенеркою-наркобаронесою», «Боже, який шикарний образ у Марув! Найкращий з усіх, прям вау», «П'ятниця стала ще краще», «Міць», «Моніка Белуччі вийшла з чату», «Ні, ну ви бачили яка вона солодка, коли йде сходами?».

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Автор: Катерина Шварц