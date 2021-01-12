Прем'єра другого сезону шоу відбудеться вже 25 січня.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер другого сезону фантастичного серіалу "Крізь сніг".

Читайте такожВийшов новий трейлер серіалу-сиквелу "Мовчання ягнят" (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

Серіал є телеадаптацією однойменного фільму-антиутопії південнокорейського режисера Пон Джун-хо, який отримав премії "Оскар" у декількох категоріях за фільм "Паразити".

Прем'єра другого сезону серіалу відбудеться на Netflix вже 25 січня.

До акторського складу приєднається Шон Бін. Крім того, в серіалі з'явиться Стівен Огг - Тревор з гри GTA 5.

Відомо, що зйомки більшої частини другого сезону були завершені до перерви, викликаної пандемією COVID-19.

Серіал "Крізь сніг": трейлер другого сезону

Серіал "Крізь сніг": що відомо

Американський постапокаліптичний телесеріал, розроблений Джошем Фрідменом на основі однойменного фільму і французького графічного роману Le Transperceneige Жака Лоба, Бенжамена Легранда і Жан-Марка Рошетта.

Прем'єра відбулася 17 травня 2020 року.

За сюжетом шоу, світ замерз. Вижили лише ті, хто сховався в спеціальному поїзді, який слід за своїм маршрутом майже 10 років, поступово сповільнюючись.

Ролі виконали Дженніфер Коннеллі, Давид Діггз, Мікі Самнер, Елісон Райт, Іддо Голдберг.

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Автор: Катерина Шварц