На Кейт Вайлер чекають нові виклики.

Політичний трилер "Дипломатка", який здобув популярність завдяки цікавому сюжету про міжнародні інтриги та яскравій грій Кері Рассел, вже восени повернеться з третім сезоном.

Сьогодні Netflix опублікував трейлер нового сезону та дату його виходу - 16 серпня. До акторського складу приєднався Бредлі Вітфорд, який виконав роль Тодда Пенна. Виконавча продюсерка Дженіс Вільямс сказала, що він ідеально доповнив вражаючий акторський склад серіалу.

Зйомки сезону проходили у Лондоні та Нью-Йорку. Шоураннерка та виконавча продюсерка Дебора Кен описала новий сезон так:

"Сезон 3 перевертає шахову дошку. Кейт переживає особливий кошмар, який полягає в тому, щоб отримати те, чого ти хочеш".

Серіал Дипломатка

"The Diplomat" - американський політичний драматичний серіал, створений Деборою Кен. Сюжет розгортається навколо Кейт Вайлер, досвідченої дипломатки, яка опановує посаду посла США у Великій Британії у розпал міжнародної кризи.

Головну роль виконує Кері Рассел, а її чоловіка Хела Вайлера, колишнього успішного дипломата з непростим характером, втілює Руфус Сьюелл.

Прем’єра першого сезону відбулася 20 квітня 2023 року, другий сезон вийшов 31 жовтня 2024 року. Шоу вже завоювало визнання критиків та здобуло низку номінацій на "Еммі" за гру та сценарій.

