Серіал заснований на трилогії "Пам'ять про минуле Землі" китайського письменника-фантаста Лю Цисіня.

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про продовження на другий сезон науково-фантастичного серіалу "Проблема трьох тіл" (3 Body Problem).

Це сталося через майже два місяці після виходу першого сезону, тому багато фанатів шоу вже втратили надію побачити продовження історії.

"Серіал "Проблема трьох тіл" був продовжений. Netflix доведе цю епічну історію до запаморочливого завершення", – йдеться на офіційній сторінці сервісу в Instagram.

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Серіал "Проблема трьох тіл" – що відомо

Перший сезон науково-фантастичного серіалу "Проблема трьох тіл" вийшов на Netflix 21 березня 2024 року – всі вісім сезонів одночасно. Створили його неодноразово відзначені премією Emmy Девід Беніофф і Ді Бі Вайсс, які раніше подарували світові шоу "Гра престолів", та номінант на Emmy Олександр Ву (серіал "Справжня кров").

Події серіалу, заснованого на трилогії "Пам'ять про минуле Землі" китайського письменника-фантаста Лю Цисіня, обертаються навколо групи вчених, які намагаються запобігти знищенню людства, до якого призвело фатальне рішення молодої жінки-науковця в Китаї 1960-х років. Хоча серіал багато в чому слідує за сюжетом книги, деякі персонажі та події в ньому були змінені.

Перший сезон серіалу охоплював події першого тому трилогії під назвою "Завдання трьох тіл" (2006), за ним слідують ще два томи – "Темний ліс" (2008) і "Вічне життя Смерті" (2010). Чи буде другий сезон охоплювати тільки другий том, або ж відразу два – наразі невідомо.

Головні ролі в першому сезоні серіалу виконали Бенедикт Вонг ("Доктор Стрендж", "Марсіанин", "Прометей"), Ейса Гонсалес ("Форсаж: Гоббс і Шоу", "Аферистка", "Годзілла проти Конга"), Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", "Мізантроп"), Джон Бредлі ("Гра престолів", "Падіння Місяця", "Вийду за тебе"), Ліам Каннінгем ("Гра престолів", "Ірландець"), Джонатан Прайс ("Завтра не помре ніколи", франшиза "Пірати Карибського моря", серіали "Гра престолів", "Корона"), Розалінд Чао ("Мулан"), Алекс Шарп ("Суд над Чиказькою сімкою", "Відчайдушні шахрайки"), Бен Шнетцер ("Warcraft: Початок", "Гордість") та інші.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 79% схвалення від критиків і 78% від глядачів. Тим часом на Metacritic кіноексперти дали йому 70 зі 100 балів, а широка аудиторія – 6,1 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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