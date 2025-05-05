В український прокат фільм вийде 29 травня 2025 року.

Вийшов український трейлер канадсько-ірландського психологічного трилера "Точка зіткнення" (Sharp Corner), який приємно вразив критиків під час міжнародного кінофестивалю у Торонто восени 2024 року.

Головний герой фільму – чоловік на ім'я Джош, який разом з родиною переїздить в новий будинок в пошуках спокійного життя. Але поруч із їхнім домом – небезпечний поворот, де раптово стається жахлива аварія. З часом трагедії повторюються, і Джош одержимо намагається зупинити фатальну закономірність. Його родина розпадається, син на межі зриву, але Джош не може відвести погляд від цієї дороги. Що насправді штовхає його до дій – бажання врятувати інших чи щось набагато темніше? "Точка зіткнення" – це фільм про одержимість, провину і крихку межу між героїзмом і безумством.

Головні ролі у стрічці зіграли Бен Фостер ("Будь-якою ціною", "Warcraft: Початок", "Інферно", "Люди Ікс: Остання битва") та Кобі Смолдерс (франшиза "Месники", серіал "Як я зустрів вашу маму").

Відео дня

Зняв фільм канадський режисер Джейсон Бакстон, для якого це друга повнометражна робота.

Світова прем'єра "Точки зіткнення" відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто восени 2024 року, і він отримав здебільшого позитивні відгуки.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 95% схвалення від критиків.

Як повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 29 травня 2025 року.

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