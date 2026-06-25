Вийшов трейлер сімейної анімаційної комедії про легендарного баранчика Шона

В український прокат фільм вийде 24 вересня 2026 року.

Вийшов трейлер анімаційної сімейної пригодницької комедії "Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини" (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom), що є новою екранізацією популярного мультсеріалу від легендарної британської студії Aardman, яка цього року святкує своє 50-річчя, та компанії StudioCanal, відомої за франшизою "Пригоди Паддінгтона".

За сюжетом мультфільму, напередодні Геловіну незграбний Фермер знищує улюблений гарбузовий город баранчика Шона та його друзів. Намагаючись усе виправити за допомогою наукових експериментів, бараняча команда випадково запускає низку подій, унаслідок яких у лісі з'являється загадковий дикий звір.

Новий трейлер знайомить глядачів із загадковим чудовиськом із Мохнявої долини та черговими винахідливими витівками Шона і його друзів.

Відео дня

Зняв фільм реєисерський дует Стіва Кокса і Меттью Волкера, які раніше працювали і над кількома іншими проєктами франшизи.

Баранчик Шон давно став одним із найулюбленіших анімаційних персонажів у світі. Кмітливий, винахідливий і завжди готовий до пригод, він разом зі своєю отарою щоразу опиняється в епіцентрі неймовірних історій. Важливою частиною франшизи також є її фірмовий гумор, побудований на візуальних жартах, пародіях та дотепних відсилках, які однаково захоплюють як дітей, так і дорослих.

Франшиза про баранчика Шона здобула широке визнання критиків і стабільно отримує схвальні відгуки від провідних світових медіа, які відзначають її унікальну візуальну мову, дотепний гумор і рідкісну здатність поєднувати простоту з глибокою емоційністю.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде 24 вересня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: