Абсолютним лідером у користувачів стала пісня Dance Monkey австралійської співачки Tones And I.

Популярний сервіс для ідентифікації почутої музики Shazam назвав найрозшукуваніші пісні за весь час свого існування.

Перелік композицій доступний в Apple Music. Абсолютним лідером у користувачів стала пісня Dance Monkey австралійської співачки Tones And I. Хоча ця пісня вийшла лише минулого року, її «шазамили» 36,6 мільйона разів.

Друге місце зайняв хіт Prayer In C виконавців Lilly Wood & The Prick і Робіна Шульца. Реліз композиції відбувся в 2014 році. Третє місце посіла пісня Let Her Go від Passenger 2012 року.

У топ-20 також увійшли такі виконавці як Avicii, Hozier, Sia та Ед Ширан.

