Прем'єра другого сезону запланована на 31 липня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Peacock показав повний трейлер другого сезону постапокаліптичної екшн-комедії "Поплавлений метал" (Twisted Metal), головну роль в якій виконує зірка Marvel Ентоні Макі.

Події серіалу, заснованого на однойменній франшизі відеоігор про бойові автомобілі, відбуваються у постапокаліптичній версії США, які перетворилися на дику пустку після того, як вірус знищив усі комп'ютери. В обнесених стінами містах зберігається цивілізація, та між ними живуть вигнанці, канібали, грабіжники та інші злочинці. Зв'язок між містами підтримують кур'єри, що їздять на озброєних автомобілях. Головний герой – балакучий кур'єр Джон Доу, котрий отримує складне завдання перетнути спустошений світ, щоб доставити загадковий пакунок і привезти назад таємничий товар. На початку подорожі Джон знайомиться з мародеркою, яку називає Мовчунка. В Мовчунки своя мета – помститися за смерть брата самозваному правоохоронцеві агенту Стоуну. Попри взаємну неприязнь, Джон і Мовчунка подорожують разом, борючись із безжальними та підступними злочинцями, що керують смертоносними машинами.

У другому сезоні Джон та Мовчунка, а також низка інших героїв, зголошуються взяти участь у турнірі на виживання Twisted Metal.

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Окрім Макі головні ролі у новому сезоні виконують Стефані Беатріс ("На висотах Нью-Йорка) та Ентоні Керріґен ("Супермен", "Смерть єдинорога", серіали "Баррі", "Готем").

Серед творців серіалу – Ретт Різ та Пол Вернік, які раніше разом написали сценарії до фільмів "Вітаємо у Зомбіленді" та "Дедпул".

Перший сезон шоу вийшов у липні 2023 році. Наразі його оцінка на IMDb становить 7,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 67% схвалення від критиків і 93% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 55 зі 100 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки"), а широка аудиторія – в 6,9 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

Другий сезон "Поплавленого металу" налічуватиме 12 епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно 31 липня 2025 року. Фінальна серіа має вийде 28 серпня 2025 року.

Про інші цікаві серіали липня 2025 року читайте в нашому окремому матеріалі.

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