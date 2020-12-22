Зйомки фільму "Атлантида"

Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка визначив короткий список претендентів, які можуть отримати Шевченківську премію у 2021 році. 

Результати таємного голосування опубліковані на офіційному сайті премії.

Читайте такожФільм "Атлантида" та книга про справу Стуса: оголошено номінантів Шевченківської премії 2021-гоЛітература

  • Олена Герасим'юк - книга віршів "Тюремна пісня",
  • Оксана Луцишина - роман "Іван і Феба",
  • Василь Махно - роман "Вічний календар",
  • Володимир Рафеєнко - роман "Мондегрін" (пісні про смерть і кохання).

Публіцистика, журналістика

  • Станіслав Асєєв - книга есе "В ізоляції",
  • Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) - книга "Щоденник нелегального солдата",
  • Вахтанг Кіпіані - книга"Справа Василя Стуса".
Фото УНІАН

Музичне мистецтво

  • Олександра Андрусик, Євген Шимальський, Катерина Сула (музичне агентство УХО) - цикл "Архітектура голосу",
  • Олександр Козаренко (піаніст) - цикл концертів: фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка, фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка, фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка.

Візуальне мистецтво

  • Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (Куратор) - виставка "Матвій Вайсберг в музеї Ханенків",
  • Борис Михайлов (художник) - відеопроекція та фотоінсталяції "випробування смертю",
  • Василь Семенюк (художник) - графічне оформлення книги Кобзар, цикл живописно-графічних творів Шевченка,
  • Анатолій Федірко (художник) - арт-проект "Арт фабрика ім. prof. К. Малевича".

Кіномистецтво

  • Валентин Васянович, Владлен Одуденко - фільм "Атлантида",
Кадр з фільму "Атлантида"
  • Наталя Ворожбит - фільм "Погані дороги".

Театральне мистецтво

  • Андрій Білоус, Ніна Колеснікова, Усеїн Бекіров, Борис Орлов-вистава "Шинель" за повістю Миколи Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр,
  • Василь Вовкун, Іван Небесний, Анна Іпатьєва - опера "Лис Микита" Івана Небесного, Львівський оперний театр,
  • Євген Лавренчук - опера LaTraviata, Одеський національний академічний театр опери та балету,
Вистава Verba / фото ft.org.ua
  • Сергій Маслобойщиков, Наталія Рудюк, Олександр Бегма - вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Лісова Пісня, національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

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Автор: Катерина Шварц