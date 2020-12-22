Хто отримає Шевченківську премію 2021: визначено короткий список претендентів

Третій тур конкурсу запланований на лютий наступного року.

Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка визначив короткий список претендентів, які можуть отримати Шевченківську премію у 2021 році. Результати таємного голосування опубліковані на офіційному сайті премії. Читайте також Фільм "Атлантида" та книга про справу Стуса: оголошено номінантів Шевченківської премії 2021-го Література Олена Герасим'юк - книга віршів "Тюремна пісня",

Оксана Луцишина - роман "Іван і Феба",

Василь Махно - роман "Вічний календар",

Володимир Рафеєнко - роман "Мондегрін" (пісні про смерть і кохання). Публіцистика, журналістика Станіслав Асєєв - книга есе "В ізоляції",

Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) - книга "Щоденник нелегального солдата",

Вахтанг Кіпіані - книга"Справа Василя Стуса". Музичне мистецтво Олександра Андрусик, Євген Шимальський, Катерина Сула (музичне агентство УХО) - цикл "Архітектура голосу",

Олександр Козаренко (піаніст) - цикл концертів: фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка, фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка, фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка. Візуальне мистецтво Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (Куратор) - виставка "Матвій Вайсберг в музеї Ханенків",

Борис Михайлов (художник) - відеопроекція та фотоінсталяції "випробування смертю",

Василь Семенюк (художник) - графічне оформлення книги Кобзар, цикл живописно-графічних творів Шевченка,

Анатолій Федірко (художник) - арт-проект "Арт фабрика ім. prof. К. Малевича". Кіномистецтво Валентин Васянович, Владлен Одуденко - фільм "Атлантида", Наталя Ворожбит - фільм "Погані дороги". Театральне мистецтво Андрій Білоус, Ніна Колеснікова, Усеїн Бекіров, Борис Орлов-вистава "Шинель" за повістю Миколи Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр,

Василь Вовкун, Іван Небесний, Анна Іпатьєва - опера "Лис Микита" Івана Небесного, Львівський оперний театр,

Євген Лавренчук - опера LaTraviata, Одеський національний академічний театр опери та балету, Сергій Маслобойщиков, Наталія Рудюк, Олександр Бегма - вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Лісова Пісня, національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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