Зйомки фільму "Атлантида"
Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка визначив короткий список претендентів, які можуть отримати Шевченківську премію у 2021 році.
Результати таємного голосування опубліковані на офіційному сайті премії.
Читайте такожФільм "Атлантида" та книга про справу Стуса: оголошено номінантів Шевченківської премії 2021-гоЛітература
- Олена Герасим'юк - книга віршів "Тюремна пісня",
- Оксана Луцишина - роман "Іван і Феба",
- Василь Махно - роман "Вічний календар",
- Володимир Рафеєнко - роман "Мондегрін" (пісні про смерть і кохання).
Публіцистика, журналістика
- Станіслав Асєєв - книга есе "В ізоляції",
- Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) - книга "Щоденник нелегального солдата",
- Вахтанг Кіпіані - книга"Справа Василя Стуса".
Фото УНІАН
Музичне мистецтво
- Олександра Андрусик, Євген Шимальський, Катерина Сула (музичне агентство УХО) - цикл "Архітектура голосу",
- Олександр Козаренко (піаніст) - цикл концертів: фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка, фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка, фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка.
Візуальне мистецтво
- Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (Куратор) - виставка "Матвій Вайсберг в музеї Ханенків",
- Борис Михайлов (художник) - відеопроекція та фотоінсталяції "випробування смертю",
- Василь Семенюк (художник) - графічне оформлення книги Кобзар, цикл живописно-графічних творів Шевченка,
- Анатолій Федірко (художник) - арт-проект "Арт фабрика ім. prof. К. Малевича".
Кіномистецтво
- Валентин Васянович, Владлен Одуденко - фільм "Атлантида",
Кадр з фільму "Атлантида"
- Наталя Ворожбит - фільм "Погані дороги".
Театральне мистецтво
- Андрій Білоус, Ніна Колеснікова, Усеїн Бекіров, Борис Орлов-вистава "Шинель" за повістю Миколи Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр,
- Василь Вовкун, Іван Небесний, Анна Іпатьєва - опера "Лис Микита" Івана Небесного, Львівський оперний театр,
- Євген Лавренчук - опера LaTraviata, Одеський національний академічний театр опери та балету,
Вистава Verba / фото ft.org.ua
- Сергій Маслобойщиков, Наталія Рудюк, Олександр Бегма - вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Лісова Пісня, національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.
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