Директор Marvel підкреслив, що епізоди серіалу «недешеві», а тому скорочення їхньої кількості було обдуманим кроком.

Серіал "Сокіл і Зимовий солдат" буде не на стільки тривалим, як передбачалося раніше.

Читайте такожЩе більше екшену і поява лиходія: вийшов фінальний трейлер серіалу» Сокіл і Зимовий Солдат " від Marvel (відео)Спочатку передбачалося, що "Сокіл і Зимовий солдат" буде складатися з десяти півгодинних епізодів, але під час недавнього виступу перед Асоціацією телевізійних критиків Кевін Файгі підтвердив, що шоу включає всього шість серій, причому так вийшло через недостатнє фінансування. Директор Marvel підкреслив, що епізоди «недешеві», а тому скорочення їх кількості було логічним і обдуманим кроком.

Раніше зірка серіалу Ентоні Макі вже заявив, що бюджет «Сокола і Зимового солдата» становить «сотні мільйонів доларів», а тому слова Файгі не стали великою новиною. Але актор також зазначив, що справа не тільки в бюджеті. "Шість годин - це те, що ми обрали як найкращий спосіб розповісти нашу історію", — підкреслив він, передає popcornnews.

Прем'єра "Сокола і Зимового солдата" намічена на 19 березня.

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Автор: УНІАН