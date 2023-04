Новий стрімінговий сервіс Max буде запущений в травні 2023 року.

12 квітня 2023 року кінокомпанія Warner Bros. Discovery оголосила про злиття стрімінгових сервісів HBO Max і Discovery+ під єдиним брендом Max і викотила потужний анонс запланованих серіалів.

Як пише Variety, новий сервіс запрацює вже 23 травня 2023 року, а вартість місячної підписки обійдеться в суму від 9,99 до 19,99 доларів США, в залежності від тарифного плану.

Втім, в Україні новий сервіс легально поки що доступний не буде, як і попередні продукти HBO і HBO Max. Проте, ми не можемо обійти стороною проекти, які будуть випущені новим стрімінговим сервісом Max.

Пінгвін

12 квітня був представлений перший тизер міні-серіалу The Penguin з Коліном Фарреллом у головній ролі, який стане продовженням фільму "Бетмен" (2022) Метта Рівза і підведе до сиквелу фільму, який має вийти в прокат восени 2025 року.

Серіал розповість про прихід Освальда "Оза" Кобблпота (Пінгвіна) до влади в злочинному світі Готем-Сіті. Крім Фаррелла в ньому зіграють Крістін Міліоті (Софія Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе) і Кленсі Браун (Сальваторе Мароні). Також вчора стало відомо, що шоу вийде в 2024 році та буде складатися з 8 епізодів.

Справжній детектив: Нічна країна

Також на Max вийде довгоочікуваний 4 сезон культового детективного серіалу "Справжній детектив" під назвою True Detective: Night Country. Над новим сезоном працював автор ідеї всього шоу Нік Піццолатто.

Події розгортатимуться на Алясці, де детективи Ліз Денверс (Джоді Фостер – "Мовчання ягнят", "Таксист", "Різанина", "Мавританець") і Еванджелін Наварро (професійна боксерка Калі Рейс) розслідують зникнення шести працівників з дослідницької станції. Серіал має вийти в 2023 році.

Симпатик

Ця історична шпигунська драма на основі однойменного роману В'єт Тхань Нгуєна The Sympathizer розповість про падіння уряду Південного В'єтнаму в 1975 році та наступні події в Каліфорнії (США). Головний герой – таємний комуністичний агент Вьетконга, в ролі антагоніста – Роберт Дауні-молодший. Режисером серіалу виступив один з найбільш іменитих південнокорейських режисерів сучасності Пак Чхан Ук ("Олдбой", "Служниця", "Рішень піти"). Міні-серіал вийде в 2024 році.

Режим

Міні-серіал The Regime в жанрі політична сатира з оскароносною Кейт Вінслет розповість про рік інтриг в урядових стінах одного з європейських режимів. Також в шоу зіграли Х'ю Грант, Маттіас Шонартс, Андреа Райзборо, Рорі Кінен і багато інших. Шоу вийде в 2024 році.

Гаррі Поттер

Також компанія офіційно анонсувала початок роботи над серіалом про Гаррі Поттера за мотивами книг Джоан Роулінг, вона ж стане виконавчим продюсером. На глядачів чекають окремі сезони на кожну книгу, які виходитимуть протягом 10 років. Акторський склад серіалу буде не таким, як у фільмах.

Теорія великого вибуху – спіноф

Мегапопулярний довгограючий ситком Big Bang Theory отримав ще один спіноф, який вийде на Max. Жодних деталей про проект поки немає, але інсайдери припускають, що шоу буде складатися з годинних епізодів з абсолютно новими героями з можливою появою добре відомих персонажів з основного серіалу.

Гра престолів – ще один приквел

Культовий серіал Game of Thrones офіційно отримав ще один приквел, знятий на основі фентезі-повістей "Казки про Данка і Егга" Джорджа Р.Р. Мартіна, які розповідають про пригоди сіра Дункана Високого (Дунка) і молодого Ейгона V Таргарієна (Егг) за 90 років до подій "Пісні льоду і полум'я". Серіал отримав робочу назву "Лицар семи королівств: Межовий лицар" (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight), а сам Мартін виступить сценаристом і виконавчим продюсером проекту.

Закляття

Хоррор-всесвіт The Conjuring (серії фільмів "Закляття", "Аннабель", "Монахиня") отримає розвиток у вигляді серіалу, проте будь-які подробиці про майбутній проект поки не розголошуються.

Відзначимо, також на Max будуть виходити фільми та серіали з розширеного всесвіту DC, який не так давно анонсував Джеймс Ганн, і хітовий серіал "Останній з нас".

Вас також можуть зацікавити новини: