Цього разу події розгортатимуться в Нью-Йорку.

Голлівудська зірка Ніколас Кейдж може приєднатися до п'ятого сезону культового серіалу "Справжній детектив" (True Detective) на HBO.

Як повідомляє Variety, актор наближається до укладання угоди про головну роль у новій частині антології. Деталі сюжету тримаються у таємниці, однак відомо, що події п'ятого сезону розгортатимуться у районі затоки Джамейка-Бей у Нью-Йорку.

Кейдж стане новим іменитим поповненням у довгій низці зіркових акторів "Справжнього детектива". У різні роки у серіалі вже знімалися Меттью Макконахі, Вуді Гаррельсон, Колін Фаррелл, Рейчел Макадамс, Магершала Алі та Джоді Фостер. Четверо з них були номіновані на "Еммі", а Джоді Фостер отримала і "Золотий глобус", і "Еммі" за роль у четвертому сезоні.

Ніколас Кейдж - один із найвідоміших акторів свого покоління, лауреат "Оскара" за фільм "Покидаючи Лас-Вегас" та номінант за "Адаптацію". Серед його знакових робіт - "Місячне сяйво", "Виховуючи Арізону", "Без обличчя", а також франшизи "Скарб нації" та "Примарний вершник".

HBO офіційно підтвердило продовження "Справжнього детектива" у лютому 2024 року після гучного успіху четвертого сезону під назвою "Нічна країна". Шоуранеркою знову виступить Ісса Лопес.

Серіал Справжній детектив

"True Detective" - американський кримінальний серіал-антологія від HBO, що стартував у 2014 році. Кожен сезон має окремий сюжет та нових головних героїв.

Серіал відомий атмосферною візуальною подачею, глибоким психологізмом і потужними акторськими роботами. Він здобув визнання критиків, десятки номінацій на "Еммі" та "Золотий глобус" і має статус одного з найяскравіших кримінальних проєктів останніх років.

За даними каналу, четвертий сезон став найуспішнішим за історію серіалу, зібравши 12,7 мільйонів переглядів на різних платформах.

