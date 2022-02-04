Постер зі Шварценегером виявився анонсом реклами, а не фільму.

Днями 74-річний голлівудський актор, зірка американських бойовиків Арнольд Шварценегер з’явився в образі грецького бога Зевса і спантеличив мережу.

Актор виклав на своїй сторінці в Instagram постер, який зазвичай присвячують прем’єрам фільмів, з датою "лютий 2022 рік".

74-річна зірка Голлівуду постав з довгим сивим волоссям, густою бородою, у золотих обладунках і блискавкою в руках. Епічне фото актора супроводили яскравим текстом: Зевс.

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Фанати Шварценегера через відсутність будь-якого пояснення з боку актора почали писати у коментарях свої здогадки. Більшість дійшла висновку, що невдовзі 74-річну легенду побачать у якійсь новій пригодницькій стрічці.

Проте виявилось, що постер був анонсом реклами BMW. В мережі вже з’явився 40-секундний тизер з Арнольдом у тих самих обладунках і зіркою "Дивних див" Меттью Кардаропле.

У ролику Кардаропле, який грає бармена, кличе до стійки Зевса, при цьому помиляючись кілька разів у звучанні імені грецького бога, щоб віддати йому мак'ято.

До нього підходить Шварценегер в обладунках і з невдоволеним виразом обличчя забирає напій.

Тизер закінчується доволі кумедною німою сценою між барменом і богом.

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