Оголошено дату старту нового сезону масштабної костюмованої мелодрами "Кріпосна. Жадана любов".
Прем'єра третього сезону відбудеться 1 листопада о 20:15 на СТБ, повідомляє прес-служба телеканалу.
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Сюжет нового сезону серіалу "Кріпосна"
Глядачі нарешті дізнаються, які нові випробування чекають на Катерину та інших головних героїв. Найважливіше запитання — чи живий Андрій Жадан?
Історія Петра Червінського почнеться з повернення додому. На шляху куховарки Павлини з'явиться чоловік, який спробує довести, що кохання можливе у будь-якому віці.
Раніше актриса Ксенія Мішина, яка зіграла жорстку поміщицю Лідію Шефер в популярному серіалі "Кріпосна", розповіла, що в новому сезоні головна героїня Катерина повинна зустріти нове кохання.
Чому серіал "Кріпосна" став популярним?
"Кріпосна" завоювала міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проект нарівні з "Грою престолів".
Також серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані в Японію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки й у балканські країни.
Крім того, серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал.