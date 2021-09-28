Новий сезон "Кріпосної" буде багатий на харизматичних чоловіків, у яких захочеться закохатися. Один з них - зірка українського кіно Сергій Стрельников. Також з’явиться актор серіалів "Спіймати Кайдаша" та "І будуть люди" Віктор Жданов.

Оголошено дату старту нового сезону масштабної костюмованої мелодрами "Кріпосна. Жадана любов".

Прем'єра третього сезону відбудеться 1 листопада о 20:15 на СТБ, повідомляє прес-служба телеканалу.

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Сюжет нового сезону серіалу "Кріпосна"

Глядачі нарешті дізнаються, які нові випробування чекають на Катерину та інших головних героїв. Найважливіше запитання — чи живий Андрій Жадан?

Історія Петра Червінського почнеться з повернення додому. На шляху куховарки Павлини з'явиться чоловік, який спробує довести, що кохання можливе у будь-якому віці.

Раніше актриса Ксенія Мішина, яка зіграла жорстку поміщицю Лідію Шефер в популярному серіалі "Кріпосна", розповіла, що в новому сезоні головна героїня Катерина повинна зустріти нове кохання.

Чому серіал "Кріпосна" став популярним?

"Кріпосна" завоювала міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проект нарівні з "Грою престолів".

Також серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані в Японію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки й у балканські країни.

Крім того, серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал.

Автор: Ольга Робейко