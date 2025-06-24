Калліна Лян відома за серіалом "Підстава" від Apple.

Калліна Лян виконає роль Чунь Лі в повнометражній екранізації легендарного файтингу Capcom Street Fighter від студії Legendary. Про це повідомляє видання Deadline.

Актриса вже встигла засвітитися в серіалі "Підстава" від Apple TV+ і драмі "Присутність", знятій Стівеном Содербергом. Також вона зіграла головну роль в азіатській шкільній драмі "Як зламати іспит".

Образ Чунь Лі - один із найбільш упізнаваних в історії файтингів. Лян належить зіграти і майстра бойових мистецтв, і харизматичну героїню з особистою історією помсти.

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Раніше до акторського складу приєдналися Ендрю Кодзі, Ной Сентінео, рестлер Роман Рейнс і кантрі-співак Орвілл Пек. Режисером проекту виступає Кітао Сакурай, він відомий за сюрреалістичним "Шоу Еріка Андре" та абсурдною комедією "Скрегіт металу".

Раніше ми розповідали, що після успіху Minecraft Джейсон Момоа збирається знятися ще в одному фільмі за відомою грою - екранізації Street Fighter.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Сідні Суїні зіграє в екранізації Split Fiction, а сценарій напише автор "Дедпул і Росомаха". Режисером виступить Джон Чу, відомий за "Ілюзією обману 2".

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