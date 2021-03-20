Серж Танкян / фото nme.com

Лідер американського рок-гурту System of a Down Серж Танкян презентував міні-альбом Elasticity та випустив кліп до одного з треків Electric Yerevan.

Читайте такожХіт гурту System Of a Down став найкращою метал-піснею 21 століттяРолик розміщений на YouTube-каналі музиканта.

«Коли кілька років тому я задумав зробити ще один альбом з хлопцями з System of a Down, я почав працювати над треками, які писав, дотримуючись рокерського формату. Оскільки ми не прийшли з групою до спільної думки з приводу майбутнього альбому SOAD, я вирішив випустити ці пісні під своїм псевдонімом», - зазначив Танкян.

Electric Yerevan: кліп

Новий кліп на трек Electric Yerevan відсилає до протестів у столиці Вірменії Єревані у 2015 році, пов'язаних з підвищенням тарифів на електрику.

Elasticity: що відомо про альбом

До альбому увійшло п'ять пісень:

  • Elasticity,
  • Your Mom,
  • How Many Times?
  • Rumi,
  • Electric Yerevan.

У лютому вийшов кліп на заголовний трек альбому Elasticity.

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Автор: Катерина Шварц