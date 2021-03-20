Фронтмен System of a Down Серж Танкян випустив міні-альбом та кліп до треку (відео)

Музикант з групою не прийшли до спільної думки з приводу майбутнього альбому, і він вирішив випустити кілька композицій сам.

Лідер американського рок-гурту System of a Down Серж Танкян презентував міні-альбом Elasticity та випустив кліп до одного з треків Electric Yerevan. Читайте такожХіт гурту System Of a Down став найкращою метал-піснею 21 століттяРолик розміщений на YouTube-каналі музиканта. «Коли кілька років тому я задумав зробити ще один альбом з хлопцями з System of a Down, я почав працювати над треками, які писав, дотримуючись рокерського формату. Оскільки ми не прийшли з групою до спільної думки з приводу майбутнього альбому SOAD, я вирішив випустити ці пісні під своїм псевдонімом», - зазначив Танкян. Electric Yerevan: кліп Новий кліп на трек Electric Yerevan відсилає до протестів у столиці Вірменії Єревані у 2015 році, пов'язаних з підвищенням тарифів на електрику. Elasticity: що відомо про альбом До альбому увійшло п'ять пісень: Elasticity,

Your Mom,

How Many Times?

Rumi,

Electric Yerevan. У лютому вийшов кліп на заголовний трек альбому Elasticity. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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