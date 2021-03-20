Лідер американського рок-гурту System of a Down Серж Танкян презентував міні-альбом Elasticity та випустив кліп до одного з треків Electric Yerevan.
Читайте такожХіт гурту System Of a Down став найкращою метал-піснею 21 століттяРолик розміщений на YouTube-каналі музиканта.
«Коли кілька років тому я задумав зробити ще один альбом з хлопцями з System of a Down, я почав працювати над треками, які писав, дотримуючись рокерського формату. Оскільки ми не прийшли з групою до спільної думки з приводу майбутнього альбому SOAD, я вирішив випустити ці пісні під своїм псевдонімом», - зазначив Танкян.
Electric Yerevan: кліп
Новий кліп на трек Electric Yerevan відсилає до протестів у столиці Вірменії Єревані у 2015 році, пов'язаних з підвищенням тарифів на електрику.
Elasticity: що відомо про альбом
До альбому увійшло п'ять пісень:
- Elasticity,
- Your Mom,
- How Many Times?
- Rumi,
- Electric Yerevan.
У лютому вийшов кліп на заголовний трек альбому Elasticity.
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