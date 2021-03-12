Співачка продовжує історію свого останнього альбому «Жіноча сила».

Співачка Tayanna випустила ремікс на одну з пісень «Жіночої сили» — лірично-інтимну «Плачу і сміюся».

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«Плачу і сміюся» написав та подарував співачці відомий композитор та автор пісень Сергій Підкаура.

«Він зміг дуже тонко відчути мій настрій та розкрити тогочасний стан душі. Це великий дарунок долі: мати поряд таку людину, з якою можна розділити як радість, так і сльози», — так коментувала історію створення композиції сама Tayanna.

Альбом Tayanna «Жіноча сила»: що відомо

Альбом співачки вийшов 26 червня на лейблі Secret Service Digital&Publishing. До нього увійшли 5 україномовних треків, присвячених «сильним жінкам, що самостійно визначають своє життя».

Міні-альбом одразу потрапив до списку «10 найпопулярніших релізів» за версією музичного сервісу Apple Music.

Один із синглів «Жіночої сили» — «Ейфорія» — не виходить з топів українських радіостанцій та постійно перебуває в гарячій ефірній ротації.

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Автор: Ольга Робейко