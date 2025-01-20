В українських кінотеатрах фільм можна буде подивитися з 6 лютого 2025 року.

Вийшов український трейлер моторошного фольк-горору "Прокляті" (The Damned) від продюсерів фільмів "Повстання зловісних мерців" і "Глибинне зло".

За сюжетом фільму, події якого відбуваються у 19 столітті, під час жорстокої зими біля берегів невеликого ісландського селища тоне корабель з людьми. Молодій жінці Єві доводиться зробити неможливий вибір: рятувати потерпілих чи зберегти останні припаси їжі для своїх односельців. Але рішення має свою ціну – з темряви починають проступати тіні старовинних ісландських легенд, а провина за скоєне перетворюється на моторошну реальність.

Головну роль у фільмі виконала висхідна австралійська зірка Одеса Янґ, відома за стрічками "Ширлі", "Річард говорить "Прощавай" і "Нація убивць".

Також у фільмі зіграли Джо Коул (серіали "Чорне дзеркало", "Гострі картузи"), Шіван Фіннеран (серіал "Абатство Даунтон") та інші.

"Прокляті" став повнометражним дебютом для ісландського режисера Тордура Палссона – шоуранера детективного серіалу Netflix "Убивства Вальгалли". Оператором стрічки виступив Елі Аренсон, відомий своєю роботою над горорами "Наглядачі" та "Агнець".

Світова прем'єра картини відбулася на нью-йоркському кінофестивалі Трайбека, співзаснованому знаменитим Робертом де Ніро. Також стрічка ввійшла до офіційної програми Каталонського Міжнародного фестивалю фантастичного кіно у Сіджасі.

Фільм отримав переважно схвальні відгуки преси та глядачів. Так, американський журнал Variety назвав стрічку "психологічним, атмосферним твором", а видання Next Best Picture охарактеризувало її як "атмосферну подорож у серце темряви, що змусить вас тремтіти від жаху". Shade Studios назвали стрічку "Страшною, як пекло", а Film Obsessive – "зловісною". Тим часом, розважальний сайт Collider написав, що "Прокляті" – це "майстерний фільм, який не викинути з голови", а також відзначив акторську роботу Одеси Янґ, зазначивши її "одним і найкращих перфомансів" акторки.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 90% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість", але лише 47% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 63 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба "Артхаус Трафік", в українських кінотеатрах фільм можна буде подивитися з 6 лютого 2025 року.

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