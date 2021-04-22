Музиканти пообіцяли спеціальний подарунок для всіх, хто купив квитки на шоу.

Український гурт The Hardkiss переніс ювілейний концерт до свого 10-річчя, який мав відбутися на НСК "Олімпійський" у Києві, на 2022 рік.

Це рішення пов'язане з епідемією коронавірусу, що триває, і пов'язаними з нею обмеженнями, йдеться в заяві групи в Instagram.

Грандіозне шоу "Десять" мало відбутися на головній спортивній арені країни 29 травня, але тепер його перенесли на 18 червня 2022 року.

"В Україні продовжили карантин до 30 Червня, а Київ досі перебуває в "червоній" зоні. У нас і наших партнерів немає розуміння, як скоро і в якому форматі в столиці дозволять масові заходи. Для нас украй важливо зберегти атмосферу рок-концерту, яка немислима без фан-зон. У таких умовах невизначеності, на жаль, організація й проведення шоу 29 травня неможливі. Ми обговорювали варіант перенесення концерту на більш пізню дату цього літа з керівництвом НСК "Олімпійський" і Мінкультом і отримали рекомендацію перенести таку масштабну подію на рік", - відзначили в колективі.

Усі придбані раніше квитки дійсні на нову дату, підкреслили в The Hardkiss.

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Також музиканти пообіцяли спеціальний подарунок для всіх, хто купив квитки на шоу, а саме - онлайн презентацію нового альбому.

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Автор: Олександр Топчій