Хочеться збагатити каталог української сучасної музики новими піснями, заявила Кароль.

Співачки Тіна Кароль та Alina Pash презентували спільний трек "Дотики".

Реліз пісні відбувся у YouTube на каналі Pash.

Сингл ввійшов у новий альбом Тіни Кароль "Молода кров", який зірка записала спільно з молодими виконавцями сучасної естради. Серед запрошених – Wellboy, Latexfauna, KAZKA і кілька пісень самої співачки.

"Дотики" наповнені якісним звучанням бітів, характерним речитативом самої Pash і гітарним соло з переходом на етномотиви.

Самим фанатам Pash прем’єра дуже сподобалась. Користувачі зауважили органічність поєднання голосів співачок, дякували за україномовне виконання і заявляли, що відтепер це їхня улюблена пісня в альбомі.

"Молода кров" вийшов напередодні Дня незалежності України.

"У День Незалежності ми традиційно згадуємо, чого домоглися, говоримо про спадщину країни; говоримо про сьогодення. Але завтрашній день водночас у нас тільки в мріях, у надії... Ми мало залучаємо до великої справи молодих людей. А я вірю, що, коли кожна творча людина причетна до великої справи, то почувається інакше, а її шлях набуває додаткового змісту", – розповіла Кароль в коментарі Vogue.

Зірка наголосила, що альбомом хотіла показати "завтрашній день у музичному сенсі".

"Також хочеться збагатити каталог української сучасної музики новими піснями", – поділилася Кароль.

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Автор: Яна Ставська