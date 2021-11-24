Шанувальники вже оцінили відео на пісню "Поцілунок на фарт".

Українська співачка Тіна Кароль презентувала mood відео на трек з нового альбому "Подвійний рай" - "Поцілунок на фарт".

У ролику співачка лежить на підлозі в чорній довгій сукні, яка ідеально облягає її фігуру. Також Кароль одягла чорні босоніжки на високих підборах. Крім того, зірка приймає спокусливі пози і весь кліп розмовляє телефоном.

Читайте такожПремія AMA 2021: оголенка, Карді Бі в золотій масці, кліп Тані Муіньо, тріумф BTS (фоторепортаж)Відзначимо, "Поцілунок на фарт" - це пісня про один телефонний дзвінок, який може змінити все життя.

"Тіночко, ви така молодець. Не перестаю вами захоплюватися! Чекаємо ще від вас круті кліпи", "Естетично і прекрасно", "Просто найкраща. Рівень сексуальності і жіночності зашкалює", "Начебто звичайна зйомка, звичайний телефон, звичайна Тіна, але сам ефект - вау. Браво", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль пояснила причину відмови від гастролей в РФ.

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Автор: Діана Могилєвич