Співачка не їздить до Росії і не дає там концерти.

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно відвідала Грузію, де виступила на шоу "Танці з зірками" зі своєю піснею "Намалюю тобі зорі". Після ефіру зірка дала інтерв'ю на місцевому телеканалі.

Ведуча запитала у Тіни, чому та не гастролює по РФ. Адже багато українських зірок зараз активно там виступають, а деякі навіть переїхали на постійне місце проживання. Відповідь Тіни була досить лаконічною. Зірка заявила, що може продавати свою музику, але не душу.

"У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні. Незважаючи на те, що пропозицій було багато. Це був мій вибір. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу", - заявила Кароль.

Читайте такожФанат Адель на її концерті вивів кохану на сцену і освідчивсяТакож співачка зізналася, хто є її улюбленою грузинською артисткою: "Я дуже любою грузинських співаків, у них особливі голоси і почуття музики. Моя улюблена співачка Ніно Катамадзе".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показалася у спокусливому образі.

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Автор: Діана Могилєвич