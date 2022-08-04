Ці фільми з Джаредом Летом вам точно сподобаються.

Американський актор Джаред Лето вже давно викрав жіночі серця. Він не тільки красень, а й талановитий актор, який отримав безліч престижних кінонагород.

Сьогодні пропонуємо вам подивитися найкращі 5 фільмів з його участю.

"Далласький клуб покупців"

За роль у цьому фільмі, де Джаред зіграв трансгендерну жінку, його нагородили премією Гільдії кіноакторів США. У центрі сюжету електрик, у якого в 1986 році виявили СНІД. Тоді лікарі буквально винесли йому вирок: жити йому залишилося півроку. Але чоловік не був згоден з таким результатом подій, тому зробив все, щоб продовжити собі життя. А потім підпільно почав допомагати й іншим.

"Загін самогубців"

У 2014 році актор отримав роль Джокера в екранізації коміксів DC "Загін самогубців" (2016). У червні 2018 року було оголошено, що Лето зіграє ще одного персонажа коміксів, на цей раз Marvel, вампіра Майкла Морбіуса в однойменному фільмі.

Фільм розповість про уряд, який вирішив дати команді суперлиходіїв шанс на спокуту. Підступ в тому, що їх відправляють на місію, де вони, найімовірніше, загинуть.

"Морбіус"

Майкл Морбіус з дитинства страждає від рідкісного захворювання крові і все своє свідоме життя присвятив пошукам ліків. У якийсь момент Майкл бачить можливий порятунок в крові кажанів і вирішується на ризикований експеримент. Досвід викликає несподівану реакцію: вступивши в зв'язок з хворими клітинами, він змінює тіло Морбіуса, перетворюючи його в кровожерливого монстра.

"Клаптева ковдра"

Юна Фін, студентка Берклі, приїжджає на літні канікули до своєї бабусі, щоб далеко від міської метушні написати дипломну роботу. У затишній вітальні бабусиного маєтку кожен день збираються її близькі подруги і за розмовами і чаюванням, не поспішаючи, шиють клаптикову ковдру.

Вислухавши повчальні історії про щастя і горе, вірність і зраду, справжнє кохання, образу і всепрощення, Фін тепер належить скласти іспит важливіший за захист диплома - їй доведеться розібратися в своїх бажаннях, зрозуміти себе і визначитися зі своїм місцем в житті.

До слова, для Джареда Лето роль в цьому фільмі була першою. А його партнеркою стала актриса Вайнона Райдер.

"Кімната страху"

Мег Олтман з дочкою Сарою в'їхала в свій щойно куплений будинок, який раніше належав мільйонеру. Хороший будинок, в хорошому районі, здавалося б ідеальне місце для життя. Але одного разу в цей будинок пробираються три грабіжники, один з яких персонаж Джареда Лето. У цій картині він зіграв найбільш незграбного з усіх трьох злочинців.

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