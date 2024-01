Студія сподівається залучити до роботи над фільмом команду, яка працювала над "Топ Ган: Меверік".

Кінокомпанія Paramount залучила співавтора сценарію пригодницького бойовика "Топ Ган: Меверік" (2022) Ерена Крюгера до роботи над сценарієм сиквела, який стане третім фільмом серії.

Як пише Variety з посиланням на неназваного обізнаного інсайдера, студія сподівається, що режисер другого фільму серії Джозеф Косінскі також повернеться до роботи над новим фільмом, як і молоді колеги Тома Круза – Майлз Теллер і Глен Пауелл, які зіграли у фільмі 2022 року пілотів нового покоління.

Відзначається, що обговорення нового сценарію почалося накприкінці минулого року. Однак перед запуском в роботу його остаточну версію ще повинні узгодити Круз і керівництво кінокомпанії. Офіційний представник Paramount поки відмовився від коментарів.

Видання також зазначає, що ця новина з'явилася через кілька днів після того, як Круз оголосив про підписання великого контракту на розробку франшиз і оригінальних фільмів для кінокомпанії Warner Bros., яка свого часу випустила такі фільми за його участі, як "Інтерв'ю з вампіром", "З широко розкритими очима", "Магнолія" і "Грань завтрашнього дня". Ця угода все ще дозволяє Крузу працювати і для інших компаній.

Франшиза "Топ Ган" – цікаві факти

Пригодницька драма режисера Тоні Скотта "Топ Ган" про елітних пілотів ВПС США вийшла в 1986 році. Картина мала великий успіх у прокаті, а також отримала кілька технічних номінацій на "Оскар" і здобула перемогу в категорії "Найкраща пісня" з легендарною Take My Breath Away. Критики ж сприйняли фільм прохолодно, попри красиву картинку розкритикувавши сюжет і персонажів. Проте на продовження фільму чекали багато кіноманів, і через 36 років це сталося.

Події фільму "Топ Ган: Меверік" 2022 року від режисера Джозефа Косінські ("Трон: Спадщина", "Облівіон", "Спайдерхед") розгорталися через 36 років після оригіналу. Легендарний військовий льотчик капітан Піт "Маверік" Мітчелл (Том Круз, який, до речі, під час зйомок сам виконував небезпечні трюки і керував винищувачем) повернувся в рідну академію Top Gun в якості інструктора. Серед курсантів там і син загиблого найкращого друга Мітчелла Ніка "Гусака" Бредшоу – Бредлі "Півень" Бредшоу, роль якого дісталася Майлзу Теллеру ("Дивергент", "Фантастична четвірка").

"Топ Ган: Меверік" став тим рідкісним випадком, коли продовження вийшло кращим за попередника. На даний момент оцінка фільму на IMDb становить 8,3 бала з 10, на Rotten Tomatoes у нього 96% схвалення від критиків і 99% від широкої аудиторії, а на Metacritic – 78 балів зі 100 від кіноекспертів і 7,5 балів з 10 від глядачів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки". При цьому фільм з бюджетом 170 мільйонів доларів зібрав у прокаті майже 1,5 мільярда доларів, а також був номінований на "Оскар" в шести категоріях, включаючи "Найкращий фільм", перемігши в категорії "Найкращий звук".

Як раніше повідомляв УНІАН, кінокомпанія Paramount Pictures через великий голлівудський страйк відклала вихід фільму "Місія нездійсненна 8" з Томом Крузом, який мав стати прямим продовженням випущеного влітку 2023 року екшна "Місія неможливаа – Розплата: Частина перша", майже на цілий рік вперед – з 28 червня 2024 року на 23 травня 2025 року.

