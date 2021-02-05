Колишній американський президент Дональд Трамп, який встиг знятися в декількох фільмах, покинув гільдію кіноакторів США.
Його заява опублікована на сайті Гільдія.
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"Ваша організація мало зробила для своїх членів і нічого для мене - крім збору внесків і просування небезпечної антиамериканської політики та ідей", -заявив екс-президент.
При цьому він вказав, що пишається своєю участю в таких проектах, як "Один вдома 2" і "Уолл Стріт: Гроші не сплять".
"Я більше не хочу бути пов'язаним з вашим союзом. Цей лист інформує Вас про мій негайний вихід з SAG-AFTRA. Ви нічого не зробили для мене", - резюмував Дональд Трамп.
У відповідь Гільдія кіноакторів США лише написала коротке "Дякуємо".
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