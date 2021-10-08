Телекомпанія Universal Pictures опублікувала новий трейлер шпигунського бойовика "355" (The 355), вихід якого був перенесений на цілий рік через пандемію коронавірусу.
Картина розповідає про п'ятьох представниць спецслужб п'яти країн – США, Великобританія, Німеччина, Колумбія і Китай, які змушені об'єднати зусилля, щоб запобігти Третій світовій війні.
Головні ролі у фільмі виконали Джессіка Честейн ("Древо життя", "Інтерстеллар", "Воно 2"), Лупіта Ніонго ("12 років рабства", "Чорна пантера", "Ми"), Пенелопа Крус ("Вікі Крістіна Барселона", "Голова в хмарах", "Ескобар"), Дайан Крюгер ("Безславні виродки", "Троя", "Містер Ніхто") і Фань Бінбін ("Залізна Людина 3", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Загублені в Пекіні"). Також у фільмі задіяні Себастіан Стен ("Перший месник", "Сокіл і Зимовий солдат", "Тоня проти всіх") і Едгар Рамірес ("Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів", "Круїз по джунглях", "Дівчина в поїзді").
Читайте такожЩо подивитися на вихідних: довгоочікуваний "Веном 2" і фестиваль німецького кіноРежисером фільму виступив кінопродюсер Саймон Кінберг, який працював над сценаріями багатьох відомих голлівудських франшиз, серед яких "Люди Ікс", "Три ікси" і "Шерлок Холмс". Його режисерським дебютом став супергеройський фільм "Люди Ікс: Темний Фенікс", втім, вельми прохолодно прийнятий критиками.
Як повідомляв УНІАН, раніше студія Marvel показала новий тизер майбутнього супергеройського екшну "Вічні", з якого стало відомо, що у фільмі вперше в історії кіновсесвіту з'явиться ЛГБТ-сім'я.