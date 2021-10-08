Також стала відома офіційна дата виходу фільму в прокат – 7 січня 2022 року.

Телекомпанія Universal Pictures опублікувала новий трейлер шпигунського бойовика "355" (The 355), вихід якого був перенесений на цілий рік через пандемію коронавірусу.

Картина розповідає про п'ятьох представниць спецслужб п'яти країн – США, Великобританія, Німеччина, Колумбія і Китай, які змушені об'єднати зусилля, щоб запобігти Третій світовій війні.

Головні ролі у фільмі виконали Джессіка Честейн ("Древо життя", "Інтерстеллар", "Воно 2"), Лупіта Ніонго ("12 років рабства", "Чорна пантера", "Ми"), Пенелопа Крус ("Вікі Крістіна Барселона", "Голова в хмарах", "Ескобар"), Дайан Крюгер ("Безславні виродки", "Троя", "Містер Ніхто") і Фань Бінбін ("Залізна Людина 3", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Загублені в Пекіні"). Також у фільмі задіяні Себастіан Стен ("Перший месник", "Сокіл і Зимовий солдат", "Тоня проти всіх") і Едгар Рамірес ("Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів", "Круїз по джунглях", "Дівчина в поїзді").

Читайте такожЩо подивитися на вихідних: довгоочікуваний "Веном 2" і фестиваль німецького кіноРежисером фільму виступив кінопродюсер Саймон Кінберг, який працював над сценаріями багатьох відомих голлівудських франшиз, серед яких "Люди Ікс", "Три ікси" і "Шерлок Холмс". Його режисерським дебютом став супергеройський фільм "Люди Ікс: Темний Фенікс", втім, вельми прохолодно прийнятий критиками.

Як повідомляв УНІАН, раніше студія Marvel показала новий тизер майбутнього супергеройського екшну "Вічні", з якого стало відомо, що у фільмі вперше в історії кіновсесвіту з'явиться ЛГБТ-сім'я.

Автор: Марина Григоренко