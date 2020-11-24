Спочатку стрічка повинна була вийти 15 січня 2021 року.

Нещодавно Universal Pictures презентувала дебютний трейлер шпигунського бойовика "355" від Саймона Кінберга ("Люди Ікс: Темний Фенікс"), як стало відомо, що його прем'єру відклали на рік.

Читайте такожУніверсальний представила перший трейлер шпигунського трилера "355" (відео)Спочатку стрічка повинна була вийти 15 січня 2021 року, проте тепер її реліз призначено на 14 січня 2022 року.

Головні ролі в картині зіграли Джессіка Честейн, Себастьян Стен, Лупіта Ніонго, Пенелопа Крус, Дайан Крюгер і Фань Бінбін, повідомляє 112.ua з посиланням на Variety.

Фільм розповість про співпрацю секретних агенток з усього світу, які намагаються зупинити таємну організацію від активації смертельної зброї, що загрожує всій планеті.

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Автор: УНІАН