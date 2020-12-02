Цієї осені група TVORCHI випустила свій новий альбом 13 waves. Оскільки учасники групи відчували соціальну відповідальність перед своєю аудиторією, хлопці не проводили презентацію альбому в класичному форматі.
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"Онлайн-презентація альбому - це цікавий формат, який став порятунком для музикантів у 2020 році. І насправді мені здається, що всі, і ми в тому числі вже трохи втомилися від існування виключно в онлайні. Нам дуже хотілося б презентувати 13 waves наживо, побачити сяючі очі аудиторії, їх непідробні справжні емоції і пережити кайф від живого перфомансу разом", - сказав учасник групи Андрій.
Ще один учасник групи Джеффрі розповів, що виступати в Zoom було ще хвилююче, ніж у звичному форматі. Також до групи приєдналася Аліна Паш, яка заспівала разом з хлопцями.
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