Фокс виконає головну жіночу роль у продовженні бойовика.

Кіностудії Lionsgate і Millennium Media збираються зняти четверту частину фільму "Нестримні".

Про це повідомляє Deadline.

У продовженні бойовика повернуться актори з попередніх частин, які всі полюбили: Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Ренді Кутюр і Сильвестр Сталлоне.

Крім того, до акторського складу квадріквела також приєднаються Меган Фокс, тайський майстер східних єдиноборств Тоні Джаа і музикант Кертіс Джексон, більш відомий як 50 Cent.

Читайте такожВ Одесі здійснив посадку літак-акула з блокбастера" Нестримні-3 " (фото)Як повідомляється, в центрі сюжету буде Лі Крістмас, якого грає Стейтем, а головну жіночу роль виконає Фокс.

Режисером стрічки виступить Скотт Во, а сценарій напише - Спенсер Коен за допомогою Макса Адамса і Джона Джозефа Конноллі.

Виробництво фільму розпочнеться цієї осені.

Попередні три частини франшизи принесли творцям в сукупності 804 мільйони доларів.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року на українські кіноекрани вийшов дванадцятий повнометражний фільм Гая Річі з Джейсоном Стейтемом у головній ролі - екшн-трилер "Гнів людський".

Автор: Станислав Кожемякин