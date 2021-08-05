Прем'єра нового сезону відбудеться 7 вересня.

У мережі опублікували тизер нового сезону "Американської історії злочинів", присвячений імпічменту президента США Білла Клінтона в 1998 році.

В основі сюжету лежить книга Джеффрі Тубіна "Велика змова: реальна історія сексуального скандалу, який майже знищив президента". Так, картина розповість про секс-скандал, який стався між стажистом Монікою Левінські і Біллом Клінтоном. До слова, саме після цього скандалу і стався імпічмент.

Відомо, що роль Білла Клінтона виконає Клайв Оуен ("Місто гріхів"), а ось роль колишньої першої леді США Хілларі Клінтон зіграє Еді Фалько ("Клан Сопрано"). Моніку Левінські зіграє Біні Фельдштейн ("Леді Берд"), журналіста Метта Драджа - Біллі Айхнер.

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Автор: Діана Могилєвич