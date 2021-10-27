Приєднатися до фільму Білла Мюррея умовив режисер Пейтон Рід.

Голлівудський актор Білл Мюррей приєднається до кіновсесвіту Marvel і зніметься в продовженні фільму "Людина-мураха і Оса".

Про це він розповів виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ви знаєте, нещодавно я знявся у фільмі Marvel", - заявив 71-річний Мюррей, не ставши розкривати подробиці.

Актор визнав, що поява в кіновсесвіті Marvel було для нього в новинку, додавши, що приєднатися до фільму "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" його вмовив режисер Пейтон Рід.

"Дехто дуже здивувався тому, що я обрав такий проект. Але для мене все було гранично ясно: я познайомився з режисером, і він мені дуже сподобався. Він був кумедним, скромним - все, що можна хотіти від режисера", - констатував Мюррей.

Читайте такожУ "Вартових галактики 3" представляти нового могутнього супергероя MarvelВодночас, за словами актора, він не зацікавлений в кіноадаптаціях коміксів, тому на появу його в черговій частині франшизи не варто.

"Скажімо так: режисер - хороший хлопець, і тепер я дізнався, що означає знімати фільм Marvel. Але я не думаю, що цей досвід знадобиться мені ще раз", - констатував Білл Мюррей.

Варто зазначити, що прем'єра стрічки запланована на липень 2023 року.

Як вже повідомляв УНІАН, в серіалі "Локі" був представлений новий суперлиходій Канг Завойовник, який з'явиться і у фільмі "Людина-мураха і Оса: Квантоманія".

Автор: Станіслав Кожемякін