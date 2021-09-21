У стрічці може з'явитися Людина-павук.

Кіностудія Sony опублікувала новий тизер сіквела екранізації коміксу про космічного симбіонта Венома, в якому з'явився натяк на появу нового, але вже знайомого багатьом персонажа - Людини-павука.

Півхвилинний проморолик, який вийшов менш ніж за місяць до прем'єри, доповнює кілька сюжетних ліній, про які стало відомо з представлених раніше трейлерів.

Зокрема, показано кадри боротьби Венома у виконанні Тома Харді з його ворогом, іншим симбіонтом Карнажем, якого грає Вуді Харрельсон. Також показується актриса Наомі Харріс в ролі антигероїні Вереск.

Читайте такожПрем'єру "Венома 2" знову перенесли: подробиціЯк відомо, у фільмі також знімається Мішель Вільямс - вона грає кохану Тома Харді.

В одній зі сцен по столу повзе павук, якого вбиває чиясь рука. У поєднанні зі слоганом "Всесвіт розширюється" фанати розцінили це як натяк на появу у фільмі Людини-павука, якого зараз грає Том Холланд.

— #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) September 19, 2021

Нагадаємо, фільм "Веном 2: Карнаж" мав з'явитися на великих екранах ще в жовтні 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла деякі корективи. Так, прем'єру переносили кілька разів. Реліз стрічки в Україні має відбутися 14 жовтня.

Автор: Станіслав Кожемякін