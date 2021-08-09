Фільм вийде 16 вересня 2021 року.

У мережі оприлюднили другий дубльований трейлер фільму "Веном", який отримав назву "Веном 2: Карнаж".

Фільм заснований на коміксах Marvel, а допомагав зі сценарієм виконавець головної ролі Том Харді.

У новій частині картини можна буде побачити протистояння Едді Брока (Том Харді) і Клетуса Кеседі (Вуді Харрельсон). Також до акторського складу приєднається і Мішель Вільямс, яка зіграє кохану Тома Харді.

Нагадаємо, фільм повинен був з'явитися на великих екранах ще в жовтні 2020 року, але пандемія коронавірусу внесла деякі корективи. Так, прем'єру переносили кілька разів. Зараз же вона запланована на 16 вересня 2021 року.

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Автор: Діана Могилєвич