Правовласник пішов з РФ, проте без іноземних фільмів кінотеатри країни-агресора "загинаються".

У РФ почали показувати в кінотеатрах фільм "Аватар: Шлях води". Однак законним це складно назвати, адже правовласник легендарної франшизи - компанія Disney, яка покинула російський ринок.

Однак не тільки Disney пішла з РФ, а тому без голлівудських фільмів кінотеатри країни-агресора "загинаються", ніхто не хоче дивитися "російську народну творчість". Тому там обійшли всі закони і правила.

Так, в Татарстані просто "перейменували" фільм. Був "Аватар", а в РФ став - "Надлюдина". Мабуть, так росіяни намагаються уникнути покарання, але бояться вони не судових позовів від Disney. Вся річ у тому, що в Росії існує кримінальна відповідальність за нелегальний показ зарубіжних фільмів без прокатних посвідчень.

Відео дня

Крім цього, особливо хитрі власники кінотеатрів придумали, як "легалізувати" другу частину "Аватара". Так, в Москві пропонують купити квитки на мало кому цікавий 17-хвилинний фільм учениці Михалкова. А "бонусом" до цього, так би мовити "для розігріву", глядачі можуть подивитися "Аватара". І нікого анітрохи не бентежить, що після цього касовий збір отримають не правовласники фільму Джеймса Кемерона, а творці короткометражки.

Фільм "Аватар: Шлях води"

Другу частину історії від Джеймса Кемерона глядачі чекали близько 13 років. Науково-фантастичний фільм, перша частина якого зібрала майже 3 мільярди доларів касових зборів, в Україні стартував у прокаті з 15 грудня.

"Аватар: Шлях води" вважається одним з найбільш очікуваних фільмів 2022 року. Раніше УНІАН вже повідомляв, чим здивує продовження легендарної історії і чи варто йти на 3-годинний фільм в кінотеатр.

Вас також можуть зацікавити новини: