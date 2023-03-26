Ольга Морозова народилася у Воронежі та працює у РФ.

У скандальному серіалі "Останній лист коханого", який випускає телеканал СТБ, знайшли ще одну російську актрису. Тільки якщо Прохора Дубравіна замінили діпфейком та українським актором, то Ольгу Морозову, ймовірно, вирішили залишити.

На це звернув увагу актор Євген Лісничний. У Stories він прокоментував скандал навколо Дубравіна, а також обурився тим, що росіян чомусь "тягнуть" в українске кіно.

"Може я помиляюсь, та поясніть мені, хто знає. Відколи Ольга Морозова стала української актрисою? Судячи з її інсти та інфи в інтернеті, вона була і залишається росіянкою. Якщо це так, то де ще один діпфейк? Нестача контенту - не привід тягнути росіян на екрани", - написав актор.

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Що відомо про Ольгу Морозову

Раніше артистка, яка народилася у російському Воронежі, знімалася в українських серіалах. Її навіть називали українською актрисою. Проте після 24 лютого 2022 року Морозова різко забула про те, що вона заробляла гроші у нашій країні.

До травня 2022 року актриса нічого не публікувала у своїх соціальних мережах. А потім різко повернулася до "звичайного життя".

Про війну та те, що коїться в Україні, Морозова не згадує. У шапці її профілю зазначено російський номер, сама вона хвалиться дипломами з навчальних закладів РФ.

Актрису можна помітити у трейлері серіалу "Останній лист коханого". В описі до нього не зазначено, що саме Морозова знімалася у кінокартині, проте на фан-акаунтах актриси є скриншоти з трейлера, на яких позначено саме росіянку.

Скандал з росіянами в українському серіалі

Нещодавно стало відомо, що СТБ замінив російського актора на діпфейк та потрапив у скандал. Замість росіянина Прохора Дубравіна глядачі зможуть побачити обличчя українського актора. Проте користувачі мережі таку "заміну" не оцінили.

Згодом на скандал відреагував сам росіянин Дубравін. Він лише поглумився з ситуації та показав, що його це веселить.

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