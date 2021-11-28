Дівчина виконала пісню власного твору.

Вінничанка, яка виступає під псевдонімом Elen Smile, давно мріяла потрапити на велику сцену. Ось тільки співати їй доводилося тільки в караоке. Довгий час дівчина йшла до своєї мрії, тому вирішила прославитися на проекті "Україна має талант".

Вона вийшла на сцену в українському національному вбранні і виконала пісню, яка "народилася" буквально кілька днів тому. Після того як Elen Smile почала співати, на сцену вийшли танцівниці у відвертих образах і показували сексуальні рухи.

Читайте такожМакс Барських влаштував "брудні танці" у кліпі на нову пісню Tequila Sunrise (відео)Не дочекавшись закінчення номера, судді Сергій Притула, Ксенія Мішина і Женя Кот натиснули на червону кнопку. Тим самим вони зупинили виступ учасниці. Членів журі обурило те, що дівчина до слова "Україна" підібрала риму "героїна" і "кокоїна". Також у пісні звучали фрази про сексуальність і про чиновників.

"Пісня з прикольчиком. Вона весела, і таких існує багато", - сказала учасниця проекту.

"Те, що ви робите - це настільки жахливо. Це шкода українській культурі і пісні. Це знущання з України. Це було вульгарно, це було примітивно, це соромно", - сказав Сергій Притула.

Нагадаємо, суддю "Україна має талант" публічно вигнали через несподівану появу дружини.

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Автор: Діана Могилєвич