Путіністи Циганови раптово жорстко розкритикували армію РФ після атаки на Крим

Циганов заявив, що "точка неповернення вже пройдена".

Російська співачка Вікторія Циганова та її чоловік, продюсер і поет Вадим Циганов, раптово розкритикували російську армію та Кремль після атаки на тимчасово окупований Крим. Таку заяву подружжя опублікувало на сторінці співачки в Telegram.

"Ми попереджали, говорили, що точка неповернення вже пройдена. Крим заблокований в енергетичному плані. Ми розуміємо, що довоювалися, докралися. Усім, що пов’язано з РЕБ, у нас керував унітаз. Ну, я думаю, що займуться. Ми, звичайно, виправимося і побіжимо... переможемо з Божою допомогою", – сказав Циганов.

Також російський поет заявив, що на росіян чекають "складні часи". Він додав, що керівництво РФ "не перестане водити громадян за ніс і запевняти, що все чудово".

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Крім того, Циганов додав, що окупанти поки що нібито ще не почали "воювати по-справжньому". За його словами, саме тому росіяни досі не змогли перемогти Україну.

Раніше Циганови неодноразово публічно підтримували так звану "СВО" та закликали окупантів продовжувати вбивати українців.

Нагадаємо, що в ніч на 21 червня Сили оборони України успішно вразили об’єкти по обидва боки незаконно збудованого російськими загарбниками Кримського мосту. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що удари були завдані по військовій логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів.

Циганова відповіла, чому її чоловік не на фронті

Раніше російська співачка Вікторія Циганова, яка всіляко підтримує агресію Росії проти України, відповіла, чому її чоловік, продюсер і поет Вадим Циганов, не хоче їхати на фронт.

"Ви хочете, щоб він загинув? Та ні, він ще служить Богу й Росії", – заявила співачка.

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