Музикант заявив, що німецькі ЗМІ нібито однобічно висвітлюють події, які відбуваються у війні Росії проти України.

Колишній учасник дуету Modern Talking, німецький музикант Дітер Болен заявив, що перемога України над Росією була б "найгіршим сценарієм", адже після цього "може розпочатися світова війна". Про це повідомляє видання Berliner Zeitung.

Він розкритикував дії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо війни в Україні та заявив, що канцлер "знає лише слово "війна"".

"Чому зараз треба будувати бункери? Що вони там задумали? Мені від цього стає страшно. Я ж не будую бункери просто так, заради забави. Я будую бункери, коли передбачаю, що вони хочуть війни", - заявив Болен.

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За його словами, він особисто спілкувався з Мерцем, і канцлер вірить у перемогу України:

"Він твердо вірить, що Україна може перемогти. І навіть не замислюється над тим: а якщо вони переможуть, що тоді станеться?"

При цьому колишній учасник гурту Modern Talking побоюється перемоги України над Росією. Він заявив, що для нього це був би "найгірший сценарій", адже вважає, що Росія як ядерна держава не здасться без бою - і Путін не залишить свою поразку "просто так".

"Якби Україна перемогла Росію, то почалася б світова війна", - сказав Болен.

Музикант також заявив, що німецькі ЗМІ нібито однобічно висвітлюють події, які відбуваються у війні Росії проти України.

"Якщо дрон летить з України до Москви, то це нормально - а у зворотному напрямку - зовсім ні", - зазначив він.

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