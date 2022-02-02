"Усі ми мертві": чому весь світ одержимий південнокорейським серіалом (огляд)

Весь світ буквально одержимий південнокорейськими серіалами. Чергове підтвердження цих слів - перші позиції за переглядами на Netflix дорами "Усі ми мертві" одразу після виходу кривавого серіалу на початку 2022 року. Такими ж успішними стали й випущені раніше у Південній Кореї багатосерійні стрічки "Гра в кальмара" і "Поклик пекла".

Не встиг серіал "Усі ми мертві" вийти онлайн на Netflix 28 січня, як миттєво очолив чарти в 46 країнах світу. 12-серійна стрічка настільки кривава, що здається, ніби дивишся суцільне місиво з тіл зомбі.

УНІАН розповідає, чи варто дивитися кривавий екшен про виживання учнів в "окупованій" ходячими мерцями школі.

Сюжет серіалу "Усі ми мертві"

На перший погляд, "Усі ми мертві" - невигадливий серіал про зомбі-апокаліпсис. Все дуже ясно і не вперше використано в серіалі (згадуємо тих же "Ходячих мерців"). Але ні, тут все набагато глибше.

Глядач стає свідком того, як звичайна школа опиняється в центрі всіх новин через спалах зомбі-вірусу. І тут починається найцікавіше, адже учні потрапили в справжню пастку і змушені боротися за виживання. Інакше - смерть або перетворення на інфіковане чудовисько. 3, 2, 1... Біжи й рятуйся або на тебе чекає перевтілення через укус зомбі.

У цій південнокорейській дорамі знайшлося місце і любовним лініям, так-так, вона тут не одна, і погляду зі сторони на справжні сімейні цінності, і міцній дружбі, і зраді, й, звичайно ж, суперництву в таких жорстких умовах.

Хто з героїв "Усі ми мертві" зможе гідно пройти зомбі-випробування і повернутися до колишнього життя? І взагалі, чи реально це в цьому зомбіленді.

Чому "Усі ми мертві" б'є рекорди за переглядами: феномен серіалу

Поспішаємо розчарувати любителів кривавих хорорів: це так собі жах. Хоча сцен з ходячими мерцями тут хоч відбавляй, вони не лякають. Навпаки, з цікавістю спостерігаєш, як одним персонажам вдається уникнути перетворення на зомбі або чому інші стають напівлюдьми-напівзомбі. У кожній сцені глядач ніби намагається промацати, як далеко готовий зайти кожен з героїв серіалу "Усі ми мертві", щоб вижити.

Дорама затягує з першої серії, від перегляду складно відірватися, адже в ньому маса відсилань й підтекстів. Це серіал-пародія на сучасне підростаюче покоління, що живе у світі, правила якого часто диктують соцмережі. Символічно, що заражений зомбі-вірусом хом'як перебуває металевому ящику (відсилання до гаджетів, це ж теж свого роду ящик - зомбуючий). Трупний запах від нового викладача біології також своєрідний символ. Він, хто буквально погубив сина, втратив сенс життя і перетворився на людську порохню.

У серіалі багато відсилань до наших "коронавірусних" реалій: й обридлі COVID-тести, і самоізоляція, й теорії про походження вірусу. А ще шоуранери показали південнокорейські "Нові Санжари": після запровадження воєнного стану почалася евакуація населення з Хесана, і тут жителі зіткнулися з до болю знайомою ситуацією українцям, евакуйованим з Китаю в лютому 2020 року. Пам'ятаєте, як їх "радо" зустрічали у Нових Санжарах Полтавської області?

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А почався весь зомбі-кошмар, ви не повірите, через булінг. Не будемо спойлерити, але саме він надихнув одного з персонажів серіалу створити вірус.

Чи вдалося "Усі ми мертві" переплюнути "Гру в кальмара"?

Повторити успіх мегапопулярного серіалу "Гра в кальмара" - завдання не з легких. І, звичайно ж, творці "Усі ми мертві" відзначилися хорошою спробою, але не дотягнули. Ні сюжетно, ні за персонажами, ні за візуалом. Все зазначене вище недо-, а ось з кривавими сценами, часом зовсім нелогічними, перебір.

По-перше, кожну серію "Усі ми мертві" можна було скоротити до 30 хвилин замість "смакування" кривавими сценами цілу годину. Місцями все затягнуто і нуднувато. Чого ніяк не скажеш про "Гру в кальмара". По-друге, герої серіалу запам'ятовуються, але вони прописані дуже блідо, це аж ніяк не "Гра в кальмара", де персонажі настільки сильні, опуклі й багатогранні, що актори, які зіграли їх, отримали потужну армію фанатів після виходу дорами. По-третє, візуальна складова нового південнокорейського серіалу мізерна, все сіро, монотонно і занадто криваво. У гучному "кальмарі" все було дуже стильно, естетично правильно, хоч без крові, пам'ятаємо, теж не обійшлося.

А ще однозначно підвела аудіоскладова: ні саундтрека, який би чіпляв, ні досить драматичної та якісної музики у сценах серіалу.

Чи буде другий сезон серіалу "Усі ми мертві"?

Судячи з відкритої фінальної сцени, глядачам варто чекати на другий сезон кривавого серіалу. Адже навіть слова однієї з головних героїнь свідчать про те, що продовження буде. "Ще побачимося", - каже вона. Тож чекаємо новин від шоуранерів.

Ольга Робейко