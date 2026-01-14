Вийшов трейлер нового напруженого серіалу з зіркою 'Теорії великого вибуху' Кейлі Куоко

Трилер-серіал "Зниклий" стартує 1 лютого 2026 року.

Американський кабельний канал MGM+ показав трейлер напруженого трилер-серіалу "Зниклий" (Vanished), головну жіночу роль в якому виконала зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко.

За сюжетом серіалу, молода жінка на ім'я Еліс Монро приїздить у романтичну відпустку до Парижу зі своїм хлопцем Томом Паркером. Однако невдовзі чоловік таємниче зникає під час поїздки у поїзді, а Еліс потрапляє у вир заплутаних події, що розкритвають їй приховану правду про минуле її коханого.

Партнером Куоко на знімальному майданчику став британський актор Сем Клафлін (франшиза "Голодні ігри", "Енола Голмс", "До зустрічі з тобою", серіали "Гострі картузи", "Дейзі Джонс і Шістка").

Також у серіалі зіграли Карін Віар ("Делікатеси", "Ненависть"), Маттіас Швайґгефер ("Армія мерців", "Оппенгеймер") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на 1 лютого 2026 року. Він налічуватиме чотири епізоди, які виходитимуть раз на тиждень.

Кейлі Куоко – чим відома акторка

Американська акторка Кейлі Куоко народилася 30 листопада 1985 року в Каліфорнії, а вперше на екранах з'явилася у віці 8 місяців – у рекламі дитячих іграшок.

На телебаченні вона дебютувала у телефізійному фільмі-трилері "Сипучі піски: Немає виходу" 1992 року з легендарним Дональдом Сазерлендом в головній ролі.

Першим великим проєктом для Кейлі стала роль відьми Біллі Дженкінс в серіалі "Усі жінки – відьми" (2005-2006). Це був один з основних персонажів у восьмому, заключному сезоні шоу.

Але по-справжньому проривною для акторки стала головна роль в комедійному ситкомі "Теорія великого вибуху" – далекої від науки дівчини Пенні, яка, тим не менш, подружилася зі своїми сусідами-науковцями. Шоу тривало 12 сезонів, що виходили з 2007 по 2019 роки, в усіх них Кейлі грала головну роль.

Після цього вона знялася ще в кількох популярних серіалах, серед яких: "Бортпровідниця" (2020-2022) та "Засновано на реальних подіях" (2023-2025).

З 2007 по 2010 роки акторка таємно зустрічалася з партнером по серіалу "Теорія великого вибуху" Джонні Галекі, а влітку 2013 року мала короткий роман з Генрі Кавілом. У 2018-2022 Кейлі була одружена з професійним вершником Карлом Куком, з яким до цього зустрічалася кілька років. З 2022 року Куоко перебуває в стосунках з актором Томом Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "За межами", "Любов і смерть", "Завдання"), у березні 2023 року у них народилася дочка Матильда.

