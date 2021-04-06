Вайнштейн був засуджений до 23 років за згвалтування і сексуальні домагання.

Адвокати скандального продюсера Харві Вайнштейна подали апеляцію на рішення Верховного суду штату Нью-Йорк.

Читайте такожВірок Вайнштейну: зірки Голлівуду відреагували на вердикт у справі продюсера«Ми подали до суду 166-сторінковий документ, що демонструє кілька серйозних помилок, допущених під час процесу", - сказав телеканалу CNBC один з адвокатів продюсера Баррі Камінс, передає kommersant. Винесений вирок він назвав "суворим і надмірним". На думку захисту, Вайнштейн має право на справедливий судовий розгляд.

Апеляцію прокоментував адвокат, який представляє сімох жінок, які висунули звинувачення проти продюсера, Дуглас Вігдор. "Кримінальна апеляція Харві Вайнштейна - це відчайдушна спроба скасувати справедливий судовий розгляд... і висновки, аргументованого і вдумливого журі. Ми впевнені, що апеляція не змінить його обвинувальний вирок",— сказав він.

Справа Вайнштейна

Перші публічні звинувачення проти Вайнштейна з'явилися в жовтні 2017 року.

Процес над продюсером почався в січні 2020 року. Він був визнаний винним за двома з п'яти позовів. У березні 2020 року 67-річний Вайнштейн був засуджений до 23 років за згвалтування і сексуальні домагання.

У січні 2021 року суд зобов'язав компанію продюсера виплатити $17,1 млн його жертвам.

Звинувачення проти продюсера поклали початок руху #metoo, який виступає на підтримку жертв насильства.

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Автор: Ірина Погоріла