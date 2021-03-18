Прем'єру перенесли на три місяці.

Друга частина "Венома" буде називатися "Веном: Хай буде Карнаж", але побачити її глядачі зможуть ще не скоро.

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Спочатку прем'єра була запланована ще на 2020 рік, але через коронавірус її довелося відкласти на кінець червня. Зараз її знову перенесли на 17 вересня 2021 року.

Режисером другої частини фільму став Енді Серкіс. У головних ролях будуть Том Харді і Вуді Харрельсон.

Згідно з сюжетом, глядачів чекає протистояння Венома і жорстокого серійного вбивці на ім'я Клетус Кесседі. Возз'єднавшись з іншим симбіотом, Кессіді зі звичайної людини-монстра перетворюється в божевільного кровожерного монстра Карнажа. З новими здібностями Кесседі своє "покликання вбивати і потрошити" виводить на абсолютно новий рівень. Заручившись підтримкою ще однієї суперлиходійки Карнаж збирається рознести все місто і вирізати все його населення.

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Автор: Діана Могилєвич