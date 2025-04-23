Прем'єра нової частини, в якій головна героїня повернеться в "Невермор", відбудеться вже цього літа.

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив новий тизер другого сезону нашумілого серіалу "Венздей" ("Wednesday"). Стало відомо, коли чекати на продовження комедійного горору, перша частина якого побачила світ у 2022 році та стала лідером за кількістю переглядів.

У підписі до тизеру написано: "Вона повертається". Йдеться про головну героїню Венздей Аддамс. У другому сезоні дівчина продовжить навчання в академії "Невермор". Там вона, як показано в ролику, зустрінеться зі старими друзями і на неї чекатимуть нові пригоди.

Головну роль у другому сезоні знову виконує Дженна Ортега. Як відомо, раніше акторка обіцяла, що на шанувальників серіалу секає ще більш похмура історія. Крім того, до своїх ролей також повернулися Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїс Гусман (Гомес) і Фред Армісен (дядько Фестер). В сусідку Венздей перевтілилася Емма Маєрс (Енді Сінклер).

Відео дня

Раніше творці картини повідомили, що в другій частині зніметься американська співачка Леді Гага. Знаменитість з'явиться в серіалі в епізодичній ролі, але в якій саме – поки що невідомо. Також до акторського складу долучилися Стів Бушемі ("Клан Сопрано"), Біллі Пайпер ("Доктор Хто"), Тенді Ньютон ("Світ Дикого Заходу") і Ноа Тейлор ("Ханна").

Режисером продовження, як і попередньої частини, виступив Тім Бертон ("Бітлджус", "Аліса в країні чудес", "Едвард руки-ножиці", "Труп нареченої"). Другий сезон "Венздей" вийде вже цього літа та буде розділений на дві частини. Перші серії вийдуть вже 6 серпня, а наступні – 3 вересня.

Що відомо про перший сезон "Венздей"

Серіал вийшов в листопаді 2022 року і миттєво став хітом Netflix. Картина потрапила до 12 номінацій премії "Еммі", в чотирьох з яких отримала перемогу.

В проєкті розповідається про життя Венздей Аддамс, представниці відомої родини Аддамсів, яка вступає до школи "Невермор". Вона намагається розкрити загадкову серію вбивств, пов’язаних із її сім’єю та місцевими жителями. Венздей також стикається з викликами підліткового життя, заводить нових друзів і ворогів, і розвиває свої надприродні здібності.

Нагадаємо, раніше Netflix випустив тизер продовження "Пісочного чоловіка" після новин про закриття серіалу. Другий сезон картини буде розділений на дві частини, які вийдуть вже влітку. Цей сезон стане фінальним в екранізації однойменної серії коміксів британського письменника Ніла Геймана.

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