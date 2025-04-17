Другий сезон картини буде розділений на дві частини, які вийдуть вже влітку

Стримінговий сервіс Netflix представив перший тизер нового сезону серіалу "Пісочний чоловік", перша частина якого вийшла у 2022 році. Цей сезон стане фінальним в екранізації однойменної серії коміксів британського письменника Ніла Геймана.

Як пише видання Variety, Netflix вирішив розділити продовження картини на дві частини. Перша складатиметься з шести епізодів, прем'єра яких відбудеться 3 липня цього року, а друга – з п'яти серій. Вони стануть доступними до перегляду 24 липня.

За сюжетом в серіалі на базі серії коміксів розповідається про короля снів Морфея, якого зіграв британський актор Том Старрідж. Після десятиліть ув’язнення в реальному світі він повинен відродити своє занепале королівство і силу.

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Після доленосного возз'єднання зі своєю сім'єю Морфею доводиться ухвалювати складні рішення, аби врятувати себе, королівство від наслідків своїх минулих помилок. Щоб спокутувати свою провину, Морфей повинен протистояти давнім друзям і ворогам, богам, монстрам і смертним. Другий сезон повністю розкриє історію Морфея, яка буде сповнена несподіваних поворотів долі та покаже його шлях до прощення, який буде надскладним.

Рорі О'Коннор зіграє Орфея – поета, музиканта і оракула. Також, крім нього, до знімань долучилися Фредді Фокс в ролі Локі, Клайв Рассел (Одін), Лоуренс О'Фуаран (Тор), Енн Скеллі (Нуала), Дуглас Бут (Клуракан) і Джек Глісон (Пак). Серіал адаптує частину коміксів "Сезон туманів", оскільки ці персонажі з’явилися в коміксах під час цієї арки. Також Індія Мур зіграє Ванду, а Стів Куган озвучить пса Барнабаса. Обидва герої з частини "Короткі життя" коміксу. Режисером другого сезону другого сезону виступив Джеймі Чайлдс.

Шоураннер "Пісочноого чоловіка" Аллан Гайнберг планував, що другий сезон, знімання якого проводилися у 2023 році, стане фінальним. Чутки підтвердилися ще й у січці 2025 року. Тоді стало відомо, що картину закривають через скандал з Гейманом. Як відомо, письменника звинуватили у сексуальному насиллі. Дев'ять жінок заявили, що стали жертвами зґвалтувань або домагань з боку зірки.

Через це з ним припинили співпрацю багато компаній. Зокрема, Disney поставив на паузу екранізацію "Історії з кладовищем", а також серіал Amazon Prime Video "Добрі перевідсники" не отримає продовження на третій сезон.

Нагадаємо, раніше вийшов новий трейлер зомбі-горору "28 років по тому" від Денні Бойла та Алекса Гарленда. В український прокат фільм вийде 19 червня 2025 року.

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