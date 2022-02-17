Дівчина продає ЗМІ ім'я свого коханого.

Шахрайка російського походження Анна Сорокіна (Анна Делві) вирішила заробити на журналістах після виходу серіалу про неї на Netflix.

Відповідну пропозицію вона розмістила в Instagram-історіях.

Сорокіна-Делві розмістила повідомлення про специфічний аукціон. Вона запропонувала медіа роздобути ім'я свого коханого. Початкова ставка – 10 тисяч доларів.

"Хочете знати, хто був реальним Чейзом? Медіа, яке заплатить найбільше, отримає ексклюзив", – написала вона.

Йдеться про Чейза Сікорські. Так в серіалі Netflix про Сорокіної-Делві "Винаходячи Анну" назвали партнера дівчини. Його роль зіграв Саамер Усмані.

Серіал "Винаходячи Анну" вийшов на платформі 11 лютого. Драматичний серіал заснований на статті Джесіки Пресслер у New York Magazine "Як Анна Делві обдурила тусовників Нью-Йорка".

У центрі сюжету – реальна історія шахрайки. Анна Сорокіна, дочка російського далекобійника, видавала себе за знатну особу з Німеччини Анну Делві. Так вона влилася у Нью-Йорк й жила за рахунок багатіїв.

У 2019 році вона була засуджена за численними звинуваченнями в замаху на велику крадіжку, за шахрайство в нью-йоркських готелях та обман багатих знайомих. Згодом вона отримала умовно-дострокове звільнення за програмою Merit Time менш ніж через чотири роки ув'язнення.

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