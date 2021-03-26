Дія серіалу розгорнеться за 1200 років до "Відьмака".

Актор Лоуренс О'фуорейн ("Вікінги", "Гра престолів") зіграє головну роль в серіалі Тһе Witcher: Blood Origin (Відьмак: Походження крові), який стане приквелом проекту з Генрі Кавіллом.

Читайте такожСеріал "Відьмак": розкрито сюжет іншого сезонуЯк повідомляється на сторінці проекту в соцмережі, він зіграє роль Фьялла (Fjall), який був народжений в колах воїнів, що захищають короля. Персонажу належить на початку серіалу пережити смерть близької людини, яка полягла на полі бою, намагаючись його врятувати. Щоб знайти шлях до спокути, герой жадає помсти.

Раніше стало відомо, що головну жіночу роль - войовницю Ейлі - зіграє Джоді Тернер-Сміт ("Квін і Слім").

Дія серіалу розгорнеться за 1200 років до "Відьмака". Міні-серіал складатиметься з шести епізодів, шоураннером виступить Деклан де Барра, задіяний і в оригінальному шоу.

Зйомки другого сезону "Відьмака" зараз проходять у Великобританії. Імовірно, новий сезон серіалу вийде в 2021 році, передає 112ua.tv.

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Автор: Ірина Погоріла