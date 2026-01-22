Вийшов трейлер нового фільму Джима Джармуша з Кейт Бланшет і Адамом Драйвером

В український прокат фільм-володар "Золотого лева" Венеції вийде 26 лютого 2026 року.

Вийшов український трейлер комедійної драми-антології "Батько, мати, сестра, брат" (Father, Mother, Sister, Brother) від культового американського режисера Джима Джармуша ("Ніч на Землі", "Мрець", "Кава та сигарети", "Патерсон", "Виживуть тільки коханці").

Стрічка знята у формі триптиха – кожна з історій розповідає про стосунки між дорослими дітьми, їхніми дещо відстороненими батьками та одне з одним. Усі розділи відбуваються в різних куточках світу: "Батько" – на північному сході США, "Мати" – в Дубліні, а "Сестра Брат" – у Парижі. Фільм досліджує персонажів стримано, спостережливо й безоцінково.

Видання The Hollywood Reporter описало стрічку як "унікальний портрет сімей та їхніх слабкостей, як кумедних, так і дратівливих, чудово зіграний винятковим акторським складом, який повністю перейняв своїх персонажів".

Головні ролі у фільмі зіграли такі зіркові актори, як оскароносна Кейт Бланшетт (трилогія "Володар перснів", "Авіатор", "Керол", "Тор: Раґнарок", "Тар", "Операція "Чорний кейс"), номінанти на "Оскар" Адам Драйвер (франшиза "Зоряні війни", "Патерсон", "Чорний куклукскланівець", "Шлюбна історія", "Дім Ґуччі", "Феррарі"), Шарлотта Ремплінґ ("Загибель богів", "Нічний портьє", "Меланхолія", франшиза "Дюна"), Том Вейтс ("Балада Бастера Скраґґса"), а також акторки Вікі Кріпс ("Три мушкетери", "Корсет", "Примарна нитка"), Маїм Бялік (серіал "Теорія великого вибуху"), Індія Мур ("Аквамен і загублене королівство", франшиза "Смертельний лабіринт") та актор Лука Саббат ("Мертві не помирають").

Для створення фільму Джармуш возз'єднав свою постійну команду кінематографістів. Так, до фільмування різних новел були залучені двоє операторів, з якими режисер неодноразово працював раніше. Перший – лавреат "Еммі" Фредерік Елмс, також відомий співпрацею з Девідом Лінчем ("Синій оксамит", "Голова-гумка"), другий – Йорік ле Со ("Маленькі жінки" Ґрети Ґервіґ, "Особисті життя" й "Персональний покупець" Олів'є Ассаяса, "Відчайдушна домогосподарка" та "Басейн" Франсуа Озона). Монтаж фільму виконав Аффонсу Гонсалвіш, який окрім Джармуша також співпрацював із Хлоєю Чжао ("Гамнет") і Тоддом Гейнсом ("Травень, грудень", "Керол").

Світова прем'єра стрічки відбулась на Венеційському міжнародному кінофестивалі у вересні 2025 року, де "Батько, мати, сестра, брат" отримала головну нагороду – "Золотого лева" за найкращий фільм. Українські глядачі вперше побачили картину на 9-му кінофестивалі "Київський тиждень критики" в жовтні 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 81% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість", але лише 49% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 76 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,4 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат фільм вийде 26 лютого 2026 року.

