Поп-ікона побила рекорд чарту Billboard Hot 100.

Поп-ікона Аріані Гранде потрапила в Книгу рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на офіційній сторінці Книги рекордів у Twitter.

Як повідомляється, співачка офіційно побила 20 монументальних рекордів, які поставили її в ряди музичних легенд, таких як Мерайя Кері, Ріанна і The Beatles.

Успіх їй приніс новий альбом Positions. Його релізи виявлялися на першій сходинці чарту Billboard Hot 100 п'ять разів за дебютний тиждень.

Серед інших її хітів, які очолюють чарти, « thank u, next», «7 Ring», «Stuck with U»і "Rain on Me".

Гранде наразі є єдиним артистом, якому вдалося домогтися цього в історії.

Переклад: Катерина Лиманська