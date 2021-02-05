Поп-ікона Аріані Гранде потрапила в Книгу рекордів Гіннеса.
Про це йдеться на офіційній сторінці Книги рекордів у Twitter.
Як повідомляється, співачка офіційно побила 20 монументальних рекордів, які поставили її в ряди музичних легенд, таких як Мерайя Кері, Ріанна і The Beatles.
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Успіх їй приніс новий альбом Positions. Його релізи виявлялися на першій сходинці чарту Billboard Hot 100 п'ять разів за дебютний тиждень.
Серед інших її хітів, які очолюють чарти, « thank u, next», «7 Ring», «Stuck with U»і "Rain on Me".
Гранде наразі є єдиним артистом, якому вдалося домогтися цього в історії.
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