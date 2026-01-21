Як ранній Лантімос: вийшов трейлер чорної комедії зі Стівеном Гремом, що підкорила критиків

Прем'єра Good Boy відбулася у вересні 2025 року на міжнародному кінофестивалі у Торонто, де стрічка отримала захоплені відгуки.

Вийшов трейлер польсько-британського чорнокомедійного трилера Good Boy, також відомого під назвою Heel, що вже встиг підкорити критиків та глядачів впливових міжнародних кінофестивалів.

Фільм розповідає про подружню пару середніх років Кріса і Кейтлін, які викрадають проблемного 19-річного хлопця Томмі, прив'язують його до ланцюга в своєму будинку та влаштовують йому перевиховання. Тепер в'язень має придумати, як випратися з цієї пастки.

Головні ролі у фільмі зіграли Стівен Грем ("Великий куш", "Це Англія", серіал "Юнацтво"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Нічні звірі", "Смерть Сталіна") та Енсон Бун (серіали "Пістол", "Мобленд").

Стрічка є англомовним дебютом для польського режисера Яна Комаса, чий фільм "Тіло Христове" 2019 року був номінований на "Оскар" в категорії найкращий міжнародний фільм, а також отримав дві нагороди Венеційського кінофестиваля.

Прем'єра Good Boy відбулася у вересні 2025 року на міжнародному кінофестивалі у Торонто, де стрічка отримала захоплені відгуки від критиків та глядачів.

Наприклад, кінооглядач Deadline Деймон Вайз порівняв стрічку з ранніми роботами оскароносного грецького режисера Йоргоса Лантімоса ("Ікло", "Лобстер", "Вбивство священного оленя", "Фаворитка", "Бідолашні створіння", "Бугонія").

"Як і у ранніх фільмах Йоргоса Лантімоса, незвичайність сюжету виконує важку роботу, але виконавці буквально додають характеру тому, що легко могло б бути фільмом на одну ноту", – зазначив критик.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 94% схвалення від критиків.

В кінотеатрах Великої Британії та Ірландії стрічка має вийти вже 20 березня 2026 року, однак коли її зможуть побачити глядачі з решти світу, наразі невідомо.

